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Общество29 декабря 2021 12:41

Аквалангисты установили на глубине Голубого озера в Казани новогоднюю елку

Дерево украшено гирляндой на батарейках, которая будет работать без перерывов две недели
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В акции участвовали порядка 60 человек, 20 из которых погружались в воду. Фото: скриншот видео

В акции участвовали порядка 60 человек, 20 из которых погружались в воду. Фото: скриншот видео

Накануне казанские аквалангисты в 44-й раз установили в Голубом озере праздничную украшенную шарами и гирляндой елку высотой около метра. Водоем находится вблизи села Щербаковка на трассе М7.

Дерево к месту погружения принесли Дед Мороз и Снегурочка. Всего же в акции участвовали порядка 60 человек, 20 из которых погружались в воду. Елка установили на глубине примерно 10 метров, закрепив на крюк, ввинченный в бревно.

Под водой аквалангисты водили хоровод, фотографировали, а некоторые даже выпили пару глотков игристого вина.