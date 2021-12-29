В Йошкар-Оле автоинспектор спас мужчину из горящей квартиры

Дверь в полыхающую квартиру была закрыта, но мужчина смог попасть внутрь через соседний балкон. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Житель Йошкар-Олы, заместитель командира отдельного спецбатальона ДПС МВД по Марий Эл Виктор Тюлькин гулял с собакой во дворе, когда увидел, что из окна третьего этажа дома идет дым. Не теряя времени, он побежал месту пожара. Дверь в горящую квартиру была закрыта, но автоинспектор смог попасть внутрь через соседний балкон.

В эпицентре пожара находился нетрезвый мужчина. Тюлькин отвел его в безопасное место.

Огонь ликвидировали прибывшие на место пожарные, сообщает Госавтоинспекция республики.