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Общество29 декабря 2021 11:10

В Йошкар-Оле автоинспектор спас мужчину из горящей квартиры

Дым из окна дома Виктор Тюлькин заметил, когда выгуливал собаку
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Дверь в полыхающую квартиру была закрыта, но мужчина смог попасть внутрь через соседний балкон. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Дверь в полыхающую квартиру была закрыта, но мужчина смог попасть внутрь через соседний балкон. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Житель Йошкар-Олы, заместитель командира отдельного спецбатальона ДПС МВД по Марий Эл Виктор Тюлькин гулял с собакой во дворе, когда увидел, что из окна третьего этажа дома идет дым. Не теряя времени, он побежал месту пожара. Дверь в горящую квартиру была закрыта, но автоинспектор смог попасть внутрь через соседний балкон.

В эпицентре пожара находился нетрезвый мужчина. Тюлькин отвел его в безопасное место.

Огонь ликвидировали прибывшие на место пожарные, сообщает Госавтоинспекция республики.