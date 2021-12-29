Мэрия Набережных Челнов оплатит похороны предполагаемого виновника взрыва газа в многоэтажке

Владимир Рогачев скончался спустя пять дней после ЧП. Фото: администрация Набережных Челнов

Власти Набережных Челнов покроют расходы на похороны Владимира Рочева – хозяина квартиры, в которой в октябре произошел взрыв газа, разрушивший один из подъездов дома №48/20 на улице Татарстана. Тело мужчины, скончавшегося еще 1 ноября, из морга никто из родственников до сих не забрал.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в одной из квартир многоквартирного дома на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября. В результате ЧП были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС Татарстана достали из-под бетонной плиты 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку также госпитализировали, но она скончалась на операционном столе.

На следующее после взрыва утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ей было назначено амбулаторное лечение.

После ЧП было возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Среди предполагаемых причин произошедшего - некачественное оказание услуг по газоснабжению.