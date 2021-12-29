Татарстанца, который утюгом убил ветерана Великой Отечественной войны, приговорили к 20 годам колонии

Мужчину надолго отправится в места не столь отдаленные по обвинению по четырем уголовным статьям. Фото: Олег ЛУГОВОЙ

31-летнего жителя Татарстана суд признал виновным сразу по четырем уголовным статьям: «убийство», «грабеж», «заведомо ложный донос» и «воспрепятствование осуществлению правосудия и предварительного расследования». Мужчину приговорили к 20 годам колонии, сообщили в следственном комитете Татарстана.

В ведомстве раскрыли подробности только по двум первым статьям, но и они уже дают представление о том, почему местному жителю дали такой большой срок – еще чуть и уже пожизненный.

Так, в суде было доказано, что вечером 17 сентября еще 2020 года в поселке городского типа Аксубаево. Злоумышленник залез в дом к 89-летней ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда. Мужчина начал требовать у хозяйки отдать ему все деньги. Забрав у пожилой женщины 85 тысяч рублей, налетчик задушил ее и ударил утюгом по голове. От полученных травм ветеран скончалась на месте преступления. Злоумышленник же скрылся, но спустя время был задержан правоохранителями.