Банный комплекс в Нижнекамске достроят летом 2022 года

В настоящее время объект готов на 90%. Фото: e-nkama.ru

Большой банный комплекс «Нижнекамские термы» будет готов к лету 2022 года, а не к первому кварталу, как то сообщалось ранее. Строительство объекта было заторможено удорожанием проекта, сообщил в интервью ТАСС глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

По его словам, предполагаемый изначально объем инвестиций увеличился на 70% и теперь составляет около 700 миллионов рублей.

В настоящее время «Нижнекамские термы» готовы на 90%. Предполагается, что банный комплекс с элементами аквапарка притянет в Нижнекамск большее количество туристов. Его мощность составит около четырех тысяч посетителей в день.