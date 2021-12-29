В налоговой службе Татарстана рассказали о том, как сделать так, чтобы 2022 год стал финансово успешным

В 2021 году на дорогах республики в результате проведения совместных рейдовых мероприятий налоговой службы, ГИБДД, и судебных приставов-исполнителей выявлено и задержано 683 транспортных средства физических лиц-должников на общую сумму задолженности по налоговым платежам более 25 млн рублей.

- Чтобы наступающий год был успешным в финансовом плане, надо встречать его без налоговых долгов, - напомнили в УФНС России по Республике Татарстан. Поэтому необходимо помнить о возникающих негативных последствиях игнорирования требований законодательства о налогах и сборах.

Во-первых, начисляются пени на сумму задолженности за каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Во-вторых, налоговый орган может обратиться в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств. При этом, рассмотрение заявления и вынесение судебного приказа увеличат сумму долга на размер госпошлины. После вынесения судебного приказа материалы направляются в службу судебных приставов для взыскания. Судебные приставы возбуждают исполнительное производство, и в случае отсутствия добровольной уплаты в срок, должник заплатит еще и исполнительский сбор в размере 7 процентов от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.

Судебные приставы в ходе исполнительного производства могут арестовать имущество для последующей его реализации и погашения задолженности. Это может быть, как мобильный телефон, так и автомобиль.

В 2021 году на дорогах республики в результате проведения совместных рейдовых мероприятий налоговой службы, ГИБДД, и судебных приставов-исполнителей выявлено и задержано 683 транспортных средства физических лиц-должников на общую сумму задолженности по налоговым платежам более 25 млн рублей. По итогам работы рейдов погашена сумма долга по налоговым платежам в размере более 20 млн рублей.

Транспортные средства остальных должников подлежат оценке и реализации в рамках исполнительного производства на специализированных торговых площадках.

Поэтому, чтобы не попасть в ситуацию, когда имущество будет изъято и реализовано, налоги необходимо уплачивать своевременно, тем более что налоговая служба создает для этого комфортные условия. Проверить и погасить задолженности по налоговым платежам поможет Личный кабинет на сайте ФНС России, а также его мобильная версия! В данном сервисе можно не только увидеть информацию о наличии задолженности, но и произвести уплату налогов в режиме онлайн.