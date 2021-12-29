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Общество29 декабря 2021 9:49

Прокуратура помогла сироте из Менделеевского района получить квартиру

Для этого надзорное ведомство направило иск в суд
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Молодой человек был поставлен в список нуждающихся в жилье еще в 2018 году.

Молодой человек был поставлен в список нуждающихся в жилье еще в 2018 году.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сирота из Менделеевского района был включен в список нуждающихся в жилье еще в 2018 году, но квартиру так и не получил. Тогда он обратился в прокуратуру, сотрудники которой сначала начали проверку, а после - направили иск в суд.

- Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Сироте предоставлено благоустроенное жилое помещение, - сообщают в пресс-службе татарстанского надзорного ведомства.