Прокуратура помогла сироте из Менделеевского района получить квартиру

Молодой человек был поставлен в список нуждающихся в жилье еще в 2018 году. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сирота из Менделеевского района был включен в список нуждающихся в жилье еще в 2018 году, но квартиру так и не получил. Тогда он обратился в прокуратуру, сотрудники которой сначала начали проверку, а после - направили иск в суд.

- Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме. Сироте предоставлено благоустроенное жилое помещение, - сообщают в пресс-службе татарстанского надзорного ведомства.