В Татарстане таможенники пресекли попытку вывоза в Стамбул 47 тысяч долларов США

Без письменного декларирования закон разрешает перемещать через границу не более 10 тысяч долларов США. Фото: Александр ГЛУЗ

В международном аэропорту «Казань» сотрудники таможни обнаружили у 45-летней жительницы Набережных Челнов, собиравшейся в Стамбул, 47,4 тысячи долларов США. Деньги женщина пыталась повести через «зеленый» коридор, который выбирают люди не имеющие при себе товаров, подлежащих декларированию.

- Без письменного декларирования закон разрешает перемещать сумму, эквивалентную 10 000 долларам США, - отмечают в пресс-службе татарстанской таможни.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела за незаконное перемещение через границу наличной валюты в крупном размере.

Ранее, татарстанские таможенники находили у пассажиров в аэропорту коммерческие партии ювелирных изделий, 21 нож и кораллы.