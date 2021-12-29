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Общество29 декабря 2021 10:26

В Татарстане таможенники пресекли попытку вывоза в Стамбул 47 тысяч долларов США

Через «зеленый» коридор их незаконно пыталась пронести жительница Набережных Челнов
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Без письменного декларирования закон разрешает перемещать через границу не более 10 тысяч долларов США.

Без письменного декларирования закон разрешает перемещать через границу не более 10 тысяч долларов США.

Фото: Александр ГЛУЗ

В международном аэропорту «Казань» сотрудники таможни обнаружили у 45-летней жительницы Набережных Челнов, собиравшейся в Стамбул, 47,4 тысячи долларов США. Деньги женщина пыталась повести через «зеленый» коридор, который выбирают люди не имеющие при себе товаров, подлежащих декларированию.

- Без письменного декларирования закон разрешает перемещать сумму, эквивалентную 10 000 долларам США, - отмечают в пресс-службе татарстанской таможни.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела за незаконное перемещение через границу наличной валюты в крупном размере.

Ранее, татарстанские таможенники находили у пассажиров в аэропорту коммерческие партии ювелирных изделий, 21 нож и кораллы.