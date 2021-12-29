В Татарстане за сутки выявили 80 новых случаев коронавируса

27 зараженных пришлось госпитализировать. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в республике с коронавирусом было госпитализировано 27 человек. Также инфекция за эти 24 часа была выявлена еще у 53 пациентов – они проходят лечение на дому. Всего же зарегистрировано 80 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 декабря в Минздраве Татарстана.

Согласно данным ведомства, за указанные сутки больше всего новых инфицированных зарегистрировали в Казани – 40 человек, в Набережных Челнах – 18 человек, а также в Нижнекамском районе – 10 человек.

Таким образом, с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 42 537 человек, 36 175 из которых, в том числе 100 человек за последние сутки, на данный момент уже выздоровели, а 1 425 скончались в результате инфекции.