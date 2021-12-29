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Происшествия29 декабря 2021 8:05

СУ СКР по Татарстану: женщина зарезала экс-супруга, упрекнувшего ее в аморальности

Тело мужчины две недели лежало в погребе
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину подозреваемая признала.

Свою вину подозреваемая признала.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 28 декабря, в погребе одного из домов по улице Лесной в Нижнекамске было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резанными ранами. По предварительным данным, оно пролежало там около двух недель. По подозрению в преступлении задержана бывшая жена убитого - 57-летняя местная жительница. Свою вину женщина признала.

Следствие установило, что экс-супруги несколько недель пили алкоголь, а в какой-то момент мужчина стал упрекать женщину в аморальном образе жизни. Оскорбленная подозреваемая несколько раз ударила собутыльника ножом.

- Чтобы тело не увидели дочь и внучка, подозреваемая спрятала его в погребе. Однако спустя некоторое время она рассказала о произошедшем родственникам, которые обратились в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.