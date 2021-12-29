С 2022 года из Казани можно будет долететь до Саранска и Магнитогорска

Перелеты по каждому направлению запланированы дважды в неделю. Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2022 года запускаются прямые авиарейсы по маршруту Казань – Саранск и Казань – Магнитогорск. В Мордовию можно будет улететь со 2 января, а в Челябинскую область – с 3 января, сообщают власти столицы Татарстана.

Перелеты по каждому направлению запланированы дважды в неделю. Для транспортировки пассажиров выбраны 50-местные самолеты CRJ-200.

Так, самолеты в Саранск будут отправляться на каждые пятницу и воскресенье в 20:00. В Магнитогорск же пассажиры смогут летать каждые понедельник и среду. Время вылета из Казани - 4:50.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В январе 2022 года откроются авиарейсы из Казани в Элисту

В столицу Калмыкии самолеты будут летать дважды в неделю (подробности)