Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 6:48

30 декабря в Чебоксарах будет курсировать ретротроллейбус

Его салон не только оформлен в стиле прошлого столетия, но и украшен новогодним декором
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Необычный общественный транспорт будет возить пассажиров с 9:25 по 18:25 с перерывом на обед. Фото: администрация Чебоксар

Необычный общественный транспорт будет возить пассажиров с 9:25 по 18:25 с перерывом на обед. Фото: администрация Чебоксар

В четверг, 30 декабря, жители и гости Чебоксар смогут покататься в ретротроллейбусе марки ЗиУ-5. Он будет курсировать по самому протяженному городскому маршруту - №1.

Общественный транспорт будет возить пассажиров с 9:25 по 18:25 с перерывом на обед. Горожане попадут в атмосферу почти 60-летней давности. В стиле тех времен сохранены, в частности, фары, двери, корпус и касса троллейбуса. В честь предстоящих праздников салон украсили мишурой, наклейками и гирляндами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Чебоксарах во время новогодних праздников

В Чебоксарах решили не продлевать работу общественного транспорта в Новый год-2022 (подробности)