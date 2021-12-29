30 декабря в Чебоксарах будет курсировать ретротроллейбус

Необычный общественный транспорт будет возить пассажиров с 9:25 по 18:25 с перерывом на обед. Фото: администрация Чебоксар

В четверг, 30 декабря, жители и гости Чебоксар смогут покататься в ретротроллейбусе марки ЗиУ-5. Он будет курсировать по самому протяженному городскому маршруту - №1.

Общественный транспорт будет возить пассажиров с 9:25 по 18:25 с перерывом на обед. Горожане попадут в атмосферу почти 60-летней давности. В стиле тех времен сохранены, в частности, фары, двери, корпус и касса троллейбуса. В честь предстоящих праздников салон украсили мишурой, наклейками и гирляндами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Чебоксарах во время новогодних праздников

В Чебоксарах решили не продлевать работу общественного транспорта в Новый год-2022 (подробности)