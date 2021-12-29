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Общество29 декабря 2021 6:35

В Ульяновской области 444 класса находятся на "дистанте" из-за ОРВИ И COVID-19

Шесть школ отправили на зимние каникулы досрочно
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Две школы региона закрыты на карантин из-за коронавируса.

Две школы региона закрыты на карантин из-за коронавируса.

Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным, в Ульяновской области на дистанционном обучении находятся 444 класса в 104 школах. 378 классов из 74 школ в данном перечне перевели на подобный формат из-за случаев заболеваемости ОРВИ. Остальные 66 классов 30 школ отправились на "удаленку" в связи с заражениями COVID-19.

Помимо этого, в шести образовательных учреждениях региона новогодние каникулы начались досрочно. Эти школы пришлось закрыть на карантин: четыре – из-за ОРВИ, две – из-за коронавируса, сообщает «Ульяновская правда».