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Общество29 декабря 2021 5:57

Из Йошкар-Олы начали курсировать поезда в Санкт-Петербург

Составы будут отправляться через день
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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На маршруте запланированы остановки, в частности, в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иваново, Ярославле, Рыбинске и Бологом.

На маршруте запланированы остановки, в частности, в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иваново, Ярославле, Рыбинске и Бологом.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 28 декабря, из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург отправился первый беспересадочный поезд. Как сообщалось ранее, составы будут курсировать по данному маршруту через день.

На маршруте запланированы остановки, в частности, в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иваново, Ярославле, Рыбинске и Бологом.

Напомним, поезд из Йошкар-Олы в северную столицу России решено запустить после жалобы местной журналистки Президенту страны Владимиру Путину во время его пресс-конференции.