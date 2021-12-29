В Татарстане открылась ледовая переправа Зеленодольск - Нижние Вязовые

На въезде переправы установлен шлагбаум и пропускной пункт, а на самой дороге – дорожные знаки. Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 28 декабря, открылось движение на ледовой переправе Зеленодольск - Нижние Вязовые через реку Волгу. Оно сокращает путь до 70 километров и экономит водителям около часа езды, сообщает МЧС Татарстана.

Переправу подготовили согласно всем требованиям безопасности. В частности, на въезде установлен шлагбаум и пропускной пункт, а на самой дороге – дорожные знаки. Период работы переправы будет зависеть от погодных условий.

В настоящее время толщина льда на реке составляет от 30 до 35 сантиметров. Такие показатели позволяют курсировать по переправе транспорту с массой не более 3,5 тонны. Скорость движения автомобилей не должна превышать 15 километров в час. При этом на переправе следует соблюдать дистанцию между машинами от 50 до 100 метров.

Напомним, накануне также заработала ледовая переправа через реку Кама.