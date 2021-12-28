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Общество28 декабря 2021 17:45

В преддверии мирового чемпионата в казанском Центре волейбола провели пожарные учения

Спасатели и персонал спорткомплекса отработали действия в случае возникновения возгорания
Инзиля ШАКИРОВА
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Целью учений стала проверка работоспособности систем обнаружения и оповещения о пожаре.

Целью учений стала проверка работоспособности систем обнаружения и оповещения о пожаре.

Фото: МЧС Татарстана

Во вторник, 28 декабря, в Центре волейбола в Казани прошли пожарно-тактические учения. Их провели в рамках подготовки комплекса к организации чемпионата мира по волейболу, который запланирован в России на 2022 год. Казань станет одним из городов, где встретятся спортсмены.

Целью учений стала проверка работоспособности систем обнаружения и оповещения о пожаре, проверка действий персонала при пожаре, а также проверка готовности подразделений казанского пожарно-спасательного гарнизона.