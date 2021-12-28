За год на сельхозярмарках казанцы купили 1210 тонн картофеля и 585 тонн мяса

Наибольшей популярностью на ярмарках пользовались овощи и мясная продукция. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За год на сельскохозяйственных ярмарках, которые проходили в Казани каждую субботу с 11 сентября, жители столицы Татарстана приобрели 1210 тонн картофеля, 1172 тонны других овощей, 585 тонн мяса и 1420 тонн молока, сообщает пресс-служба мэрии города.

За весь период было проведено 16 ярмарочных дней. Продукцию завезли на общую сумму 566 миллионов рублей. Среднесуточная реализация за один ярмарочный день составила почти 35,4 миллионов рублей.