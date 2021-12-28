Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» стал обладателем кубка России по волейболу

Для «Динамо-Ак Барс» это уже седьмой Кубок России в истории. Фото: dinamo-kazan.com

Казанский клуб «Динамо-Ак Барс» в Санкт-Петербурге в финале Кубка России со счетом 3:0 обыграл калининградский «Локомотив». Для местного волейбольного клуба это уже седьмой Кубок России в истории.

С первой партии «Динамо-Ак Барс» показал свою готовность к игре и завершил сет со счетом 25:14. Во второй партии «Локомотив» также проявил упорство к победе, но партия осталась за «Динамо» - 26:24. В третьем сете казанские волейболистки снова не ощутили сопротивления и выиграли партию 25:17, став обладателями Кубка России.