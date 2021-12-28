В Татарстане ожидается снег, туман и похолодание до -25

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ночью и утром в среду, 29 декабря, в Татарстане ожидается от -17 до -22 градусов, при прояснениях и в низких местах до -25. Днем, в свою очередь, будет от -12 до -17 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами возможен небольшой снег, в отдельных районах - туман, сообщает местный Гидрометцентр.

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу: носить теплые стельки и шерстяные носки, варежки, головные уборы, шарфы и активно двигаться.

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