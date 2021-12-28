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Общество28 декабря 2021 14:05

Новый год-2022 в Казани: какая погода ждет горожан в последние дни декабря

Существенных осадков в ближайшее время в городе не предвидится
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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С началом января в столице Татарстана резко потеплеет, говорят синоптики.

С началом января в столице Татарстана резко потеплеет, говорят синоптики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода будет в Казани в грядущие новогодние праздники. В последние дни декабря в городе ожидается мороз, а 1 января - резкое потепление, говорит доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Так, ночью в среду, 29 декабря, в столице Татарстана прогнозируют от -17 до -15 градусов, при прояснения до -21, а днем - от -13 до -15 градусов. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет умеренным.

Похожая погода будет и последующие несколько дней.