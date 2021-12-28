В казанский зоопарк из Австралии доставили гориллу Мавинго

Самец Мавинго родился от доминантной самки и перенял ее лидерские черты. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Во вторник, 28 декабря, в казанском зооботсад «Река Замбези» поселился новый обитатель – 20-летняя горилла Мавинго. Примат доставлен в столицу Татарстан из Австралийского зоопарка.

Самец Мавинго родился от доминантной самки и перенял ее лидерские черты, замечают сотрудники зоопарка. За 30 дней карантина, куда его отправили по прибытию в Казань, другие приматы зоопарка привыкнут к его запаху и присутствию. Пока же их отделяет шибер.

Вес Мавинго составляет 200 килограммов, рост – 180 сантиметров. В зоопарке отметили, что он любит музыку, в частности, из фильма «Король Лев». Животное кормят картофелем и творогом.

Напомним, в начале декабря в "Реке Замбези" поселилась другая горилла - Квабена. А пару дней назад зоопарк пополнился новым жителем - сомалийской ослицей Белль.