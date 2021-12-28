Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 декабря 2021 13:04

Число погибших в результате массового ДТП в Марий Эл достигло двух

Еще три человека пострадали
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На 45 километре автодороги «Вятка» столкнулись Mitsubishi, «Лада Веста» и Volkswagen. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

На 45 километре автодороги «Вятка» столкнулись Mitsubishi, «Лада Веста» и Volkswagen. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Стали известны подробности массовой аварии на 45 километре автодороги «Вятка» Звениговского района, произошедшей утром во вторник, 28 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречку для обгона, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Ладой Вестой», которую от удара отбросило на Volkswagen, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Два человека погибли, трое - пострадали. В каких именно машинах они находились пока неизвестно. Обстоятельства ДТП уточняются.