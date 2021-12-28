Число погибших в результате массового ДТП в Марий Эл достигло двух

На 45 километре автодороги «Вятка» столкнулись Mitsubishi, «Лада Веста» и Volkswagen. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Стали известны подробности массовой аварии на 45 километре автодороги «Вятка» Звениговского района, произошедшей утром во вторник, 28 декабря. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi выехал на встречку для обгона, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «Ладой Вестой», которую от удара отбросило на Volkswagen, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Два человека погибли, трое - пострадали. В каких именно машинах они находились пока неизвестно. Обстоятельства ДТП уточняются.