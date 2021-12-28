Выпускники второго потока «Школы фермера» в Татарстане получили дипломы

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В Татарстане завершилось обучение 40 человек в рамках масштабного образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера», которое прошло на базе Казанского государственного аграрного университета и сельхозпредприятий. Студенты обучались по направлениям «Скотоводство», «Птицеводство», «Коневодство», «Растениеводство».

- «Школа фермера» - уникальный проект, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства республики, профильного вуза, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства, – отметил в приветственной речи заместитель директора Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Дмитрий Тептин.

В течение двух месяцев участники смогли приобрести не только теоретическую подготовку, но и изучить правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга. Слушатели ознакомились с новейшими агротехнологиями, прошли обучение на ведущих предприятиях отрасли, научились сотрудничать с крупными холдингами.

«Школа фермера» научила аграриев пользоваться преимуществами цифровых платформ Своё Фермерство и Своё Родное для развития бизнеса. B2B-платформа Своё Фермерство позволяет приобрести всё необходимое для ведения хозяйства: технику, животных, семена, удобрения, найти работников, подключить дистанционный мониторинг полей и т.д. А B2C-маркетплейс Своё Родное – это онлайн-магазин для продажи фермерской продукции широкой аудитории.

- Самое главное, еще до регистрации в сервисах Свое мы нашли свой круг единомышленников – людей, которые могут поддержать или поделиться своим опытом в сельском хозяйстве, - поделился впечатлениями Рустам Губайдуллин, выпускник «Школы фермера» по направлению «Скотоводство».

В Татарстане «Школа фермера» прошла во второй раз. Весной этого года 24 участника на безвозмездной основе прошли обучение по двум направлениям «Молочно-мясное скотоводство» и «Птицеводство».

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АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.