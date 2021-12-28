1 и 7 января 2022 года проезд в электротранспорте Ульяновска будет бесплатным

Так, на Новый год жители Ульяновска смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах с 23.00 31 декабря до 23.00 1 января. Фото: ulmeria.ru

Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин принял решение сделать бесплатным проезд в электротранспорте города 1 и 7 января 2022 года. Соответствующий документ он поручил подготовить в самое ближайшее время.

Так, на Новый год жители Ульяновска смогут бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах с 23.00 31 декабря до 23.00 1 января. А на Рождество такие же условия будут действительны с 22.00 6 января до 23.59 7 января 2022 года, сообщают местные власти.