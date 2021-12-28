Презентован логотип Года цифровизации в Татарстане от студии Артемия Лебедева

Данный логотип – это визуализация символичных слов «цифровизация», «технологии», «современность», «будущее» и «Татарстан». Фото: artlebedev.ru

Во вторник, 28 декабря, в Национальной библиотеке Татарстана прошла презентация логотипа грядущего Года цифровизации в республике, который разрабатывала студия Артемия Лебедева. Создание работы было доверено нейросети "Николай Иронов".

Основой логотипа стала буква «Т» из пикселей. Представители студии отмечают, что это визуализация символичных слов «цифровизация», «технологии», «современность», «будущее» и «Татарстан».

- Графика, собранная из простейших пиксельных деталей, показывает многообразие возможностей цифровизации — как в продвинутой системе, тут все взаимосвязано и интегрировано, а простые модули меняются местами и бесконечно создают новые комбинации, - сообщает пресс-служба регионального Минцифразвития.