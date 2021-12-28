Перевозчикам Набережных Челнов возместят убытки, которые они понесли из-за QR-кодов

Сразу после приятия последних антиковидных мер количество пассажиров в общественном транспорте города сократилось с 90-95 тысяч человек до 72 тысяч. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перевозчики Набережных Челнов получат компенсацию за убытки, которые они понесли из-за введения в общественном транспорте системы QR-кодов. Из бюджета Татарстана им будет направлено около 13,6 миллионов рублей, было объявлено на итоговом заседании Горсовета.

Власти татарстанского автограда заметили, что сразу после приятия последних антиковидных мер количество пассажиров в общественном транспорте города сократилось с 90-95 тысяч человек до 72 тысяч.

Напомним, с 22 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом в республике могут только люди с QR-кодами о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки.