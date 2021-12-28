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Общество28 декабря 2021 11:00

В новогоднюю ночь в Набережных Челнах перекроют несколько улиц

Общественного транспорта ограничения не коснутся
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Дороги будут закрыты с 19:00 до 23:30.

Дороги будут закрыты с 19:00 до 23:30.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новогоднюю ночь в Набережных Челнов ограничат движение по проспектам Хасана Туфана и Сююмбике. Речь идет об участках дорог от остановки «Бульвар Энтузиастов» до проспекта Сююмбике и от проспекта Раиса Беляева и до проспекта Хасана Туфана соответственно. Также для автомобилистов временно будет недоступен перекресток проспекта Хасана Туфана и улицы Команды КАМАЗ-мастер.

Ограничения движения будут действовать с 19:00 до 23:30. Общественного транспорта они не коснутся, сообщают власти города. Автобусы и трамваи будут курсировать до 2:00.