В Марий Эл произошло массовое ДТП, в котором погиб человек

Три машины столкнулись на 46 километре автодороги "Вятка". Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Днем во вторник, 28 декабря, на 46 километре автодороги "Вятка" в Звениговском районе произошло массово ДТП. В результате столкновения трех автомобиль один человек погиб, несколько - пострадали, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Подробности аварии устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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