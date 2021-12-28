В Марий Эл произошло массовое ДТП, в котором погиб человек

Три машины столкнулись на 46 километре автодороги "Вятка". Фото: Госавтоинспекция Марий Эл
Днем во вторник, 28 декабря, на 46 километре автодороги "Вятка" в Звениговском районе произошло массово ДТП. В результате столкновения трех автомобиль один человек погиб, несколько - пострадали, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.
Подробности аварии устанавливаются.
Фото: Госавтоинспекция Марий Эл
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