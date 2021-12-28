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Общество28 декабря 2021 10:23

Смотровую башню «Тюбетей Tower» построят в Верхнеуслонском районе

Ранее объект планировалось возвести в Казани
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Реализация проекта потребует около 50 миллионов рублей.

Реализация проекта потребует около 50 миллионов рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смотровую башню «Тюбетей Tower», которую предлагалось построить в Казани за 350 миллионов рублей, теперь собираются возвести на горе Соколка в Верхнеуслонском районе за меньшие деньги - около 50 миллионов рублей. Соответствующий проект был рассмотрен во вторник, 28 декабря, на заседании Инвестиционного совета Татарстана.

Для постройки объекта нужно около шести тысяч квадратных метров площади. Вокруг башни планируется благоустроить около 50 гектар территории.