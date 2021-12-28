За сутки коронавирус подтвердился еще у 97 жителей Татарстана

36 075 ранее инфицированных жителей республики выздоровели, 1 420 - скончались. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии в Татарстане выявлено 42 457 случаев COVID-19, в том числе 97 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (41 человек). Госпитализация накануне потребовалась 35 больным, сообщает во вторник, 28 декабря, Минздрав республики.

Известно, что 36 075 ранее инфицированных татарстанца выздоровели, 1 420 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 285 562 человека, второй - 1 860 112.