В Марий Эл «ГАЗель» пыталась объехать выпавшую на дорогу ель и попала в смертельное ДТП

Предварительно, дерево оказалось на проезжей части из-за нарушений правил перевозки груза другим авто. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

В понедельник, 27 декабря, на 16 километре автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Медведевском районе произошло ДТП с участием ГАЗ 3302 и Volvo с прицепом. По предварительным данным, водитель первого авто пытался избежать столкновения с выпавшей из ехавшей впереди «ГАЗели» елью, но столкнулся с иномаркой.

- В результате ДТП тяжелые травмы получил 64-летний пассажир ГАЗ 3302, который скончался в больнице, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.