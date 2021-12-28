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Общество28 декабря 2021 9:53

В январе 2022 года откроются авиарейсы из Казани в Элисту

В столицу Калмыкии самолеты будут летать дважды в неделю
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Осуществлять перевозку пассажиров будут авиалайнеры CRJ-200.

Осуществлять перевозку пассажиров будут авиалайнеры CRJ-200.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 января международный аэропорт "Казань" запустит авиасообщение с Элистой. Из Татарстана в столицу Калмыкии будут осуществляться по два авиарейса в неделю – каждый понедельник и пятницу.

Из Казани самолеты будут вылетать в 9:30, а приземляться в Элисте – в 11:30. Обратный рейс из Калмыкии назначен на 12:30, с последующим прибытием в столицу Татарстана в 14:35. Осуществлять перевозку пассажиров будут авиалайнеры CRJ-200, сообщает авиакомпания.