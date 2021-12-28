Затраты на приготовление чак-чака в Татарстане за год выросли на 6,9%

Приготовить блюдо на 6-7 человек сейчас стоит минимум 354,5 рубля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По последним данным, стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления чак-чака - излюбленной сладости жителей Татарстана - на 6-7 человек составляют 354,5 рубля. Эта сумму на 6,9% больше той, что была годом ранее, сообщают эксперты Национального банка республики.

Так, мед за год подорожал на 1,4%, подсолнечное масло - на 9,9%, а сахар - на 2,7%. Также подорожали мука, молоко и яйца.

Фото: отделение Банка России - Национальный банк Татарстана

- Общая инфляция в Татарстане в ноябре 2021 года составила 8,8%, по стране в целом – 8,4%. Инфляция рассчитывается Росстатом на основе индекса потребительских цен (ИПЦ). В него входят различные товары и услуги (более 550 наименований), цены на которые могут меняться по-разному. Необходимо помнить, что об инфляции в регионе и стране в целом не стоит судить по изменению цен на один или несколько товаров, - говорят специалисты.