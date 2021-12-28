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Общество28 декабря 2021 8:13

Каждому второму казанцу нравится главная ёлка города

По этому показателю столица Татарстана находится на седьмом месте среди крупных городов России
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Почти трети местных жителей (28%) зеленая красавица не нравится, а каждый пятый респондент затруднился ответить.

Почти трети местных жителей (28%) зеленая красавица не нравится, а каждый пятый респондент затруднился ответить.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Каждому второму жителю Казани нравится главная елка города - та, что установлена у Центра семьи «Казан». По этому показателю столица Татарстана находится на седьмом месте среди крупных городов России. Почти трети местных жителей (28%) зеленая красавица не нравится, а каждый пятый респондент затруднился ответить.

Больше всех довольный главной елкой своего города жители Уфы. На втором месте - Краснодар, а на третьем - Воронеж, сообщает SuperJob.

Напомним, главная елка Казани открылась 24 декабря. Тогда же у «Чаши» развернулись праздничные торговые ряды в рамках фестиваля «КышДаКар-фест».