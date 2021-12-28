Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков

ВТБ и Департамент информационных технологий города Москвы запустили на Портале поставщиков онлайн-сервис подачи заявок на банковские гарантии. Услуга доступна клиентам ВТБ и других банков и упрощает процесс подготовки документов для участия в госзакупках.

Банковская гарантия необходима поставщикам в процессе госзакупок для подтверждения возможности исполнения контракта. Пользователи Портала поставщиков могут подать заявку в несколько кликов и отслеживать статус своего обращения в режиме онлайн, а после получения уведомления о решении банка − завершить оформление гарантии в интернет-банке ВТБ Бизнес.

- В рамках стратегии по цифровизации мы развиваем продуктовую линейку банковских гарантий и аккредитивов. Предприниматели могут полностью в цифровом виде оформить в ВТБ экспресс-гарантии для закупочных процедур и обеспечения исполнения коммерческих контрактов, электронные таможенные и налоговые гарантии и другие продукты. Для удобства участников закупок мы внедряем сервис выдачи банковских гарантий на крупнейших торговых площадках и в рамках соглашения с Департаментом информационных технологий города Москвы, запускаем его на Портале поставщиков. Сегодня большинство государственных закупок проходят с использованием гарантий, поэтому сервис будет востребован у клиентов, − прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

- Авторизованные пользователи Портала поставщиков могут подать заявку на получение банковской гарантии, заполнив специальную форму в личном кабинете. Для этого нужно приложить необходимые документы и отправить заявку в банк. Это значительно упрощает предпринимателям работу с документацией и экономит их время, − отметил руководитель направления по цифровизации комплексов экономики и городского хозяйства Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

Предприниматель может использовать для обеспечения исполнения контракта собственные средства или банковскую гарантию. Последняя дает заказчикам возможность через банк оперативно возместить убытки, связанные с нарушением контрагентами договорных обязательств: возвратить уплаченные им денежные средства, получить сумму неустойки (штрафа, пени).

- Наряду с системой контроля добросовестности поставщиков на Портале и электронным исполнением контрактов при совершении сделок с заказчиками Москвы инструмент получения банковских гарантий — это еще один шаг для полной автоматизации закупочной деятельности пользователей, гарантирующий безопасность и прозрачность сделок. Поставщик минимизирует финансовые издержки за счет доступности и низкой стоимости банковской гарантии в сравнении с перечислением собственных средств на счет заказчика, а заказчик, в свою очередь, имеет финансовую защиту со стороны банка в случае недобросовестного исполнения поставщиком обязательств по контракту или договору, − сообщил начальник управления автоматизации закупок малого объема и оперативных сделок Департамента города Москвы по конкурентной политике Александр Старокадомский.

СПРАВКА

Портал поставщиков позволяет автоматизировать закупки малого объема Москвы и регионов России. Товары и услуги на портале предлагают более 249 тыс. предпринимателей. Каждый день на нем заключается более тысячи контрактов.