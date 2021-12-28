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Общество28 декабря 2021 7:55

В Мари-Турекском районе Марий Эл объявлен карантин по бешенству

Очаг болезни обнаружен в деревне Семеновка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ограничения будут действовать как минимум 60 дней.

Ограничения будут действовать как минимум 60 дней.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из частных хозяйств деревни Семеновка Мари-Турекского района Марий Эл выявлен очаг бешенства. Из-за этого на территории поселения введен карантин. Соответствующий указ подписал глава республики Александр Евстифеев.

Выставки собак, кошек и других животных равно как и их выводок отменяются. Помимо этого местным жителям временно нельзя приобретать или продавать питомцев, а также вывозить их за пределы населенного пункта.

Ограничения будут действовать до того момента, как не пройдет 60 дней с момента последнего выявленного случая бешенства.