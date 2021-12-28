СУ СКР по Татарстану: в Казани мужчина зарезал сначала сожителя, а потом знакомую

Свою вину подозреваемый признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в понедельник, 27 декабря, в квартире одного из домов по улице Серп и Молот в Казани были обнаружены тела мужчины и женщины с резанными ранами шей. По подозрению в убийстве скоро был задержан 23-летний житель Марий Эл.

Следствие установило, что мужчины жили вместе на съемной квартире. В вечер убийства они пригласили к себе женщину. В какой-то момент она и потерпевший поссорились с подозреваемыми, и тот, сначала убил сожителя, а после женщину, которая пыталась убежать.

Свою вину молодой человек признал.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.