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Происшествия28 декабря 2021 6:31

СУ СКР по Татарстану: в Казани мужчина зарезал сначала сожителя, а потом знакомую

Убийство произошло ночью в квартире одного из домов по улице Серп и Молот
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Свою вину подозреваемый признал.

Свою вину подозреваемый признал.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в понедельник, 27 декабря, в квартире одного из домов по улице Серп и Молот в Казани были обнаружены тела мужчины и женщины с резанными ранами шей. По подозрению в убийстве скоро был задержан 23-летний житель Марий Эл.

Следствие установило, что мужчины жили вместе на съемной квартире. В вечер убийства они пригласили к себе женщину. В какой-то момент она и потерпевший поссорились с подозреваемыми, и тот, сначала убил сожителя, а после женщину, которая пыталась убежать.

Свою вину молодой человек признал.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.