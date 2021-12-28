Казанский «Ак Барс» обыграл «Металлург» со счетом 4:3

Первый хет-трик в карьере Ильи Сафонова помог «Ак Барсу» одержать победу. Фото: ak-bars.ru

В понедельник, 27 декабря, в Казани состоялась встреча хоккейных команд «Ак Барс» с «Металлург» в рамках КХЛ. Хозяевам удалось обыграть гостей в овертайме с финальным счетом 4:3.

Матч начался с целого ряда ошибок обеих команд. «Ак Барс» собрался быстрее: отличился Илья Сафонов и открыл счет. Спустя менее трех минут гости сравняли счет. Шайбу забил форвард «Металлурга» Филипп Майе, бросив в касание с кистей под перекладину.

Второй период не внес изменений в табло. А вот третья двадцатиминутка выдалась действительно жаркой. «Металлург» перешел в атаку и заработал приличное преимущество. Так, одну из шайб забросил Алексей Маклюков – 1:2. Отрыв гостей увеличил Джош Карри – 1:3. Ближе к концу матча «Ак Барс» реабилитировался. Илья Сафонов смог оформить дубль – 2:3. Затем Дмитрий Квартальнов заменил вратаря на шестого полевого. За минуту и 4 секунды до конца игры Линдхольм сравнял счёт – 3:3.

В овертайме первый хет-трик в карьере Ильи Сафонова помог «Ак Барсу» одержать победу – 4:3. Так, «Ак Барс» забрался на третью позицию турнирной таблицы. У команды 58 очков за 43 игры.

Последний матч в уходящем году команда Дмитрия Квартальнова проведет 29 декабря в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом».