Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 5:47

С госпиталя для ветеранов войн в Набережных Челнах сняли ковидный статус

В ближайшее время медучреждение вернется к прежнему режиму работы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В текущем году в стационаре от коронавируса и внебольничной пневмонии лечили 1182 человек.

В текущем году в стационаре от коронавируса и внебольничной пневмонии лечили 1182 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах перестал быть "ковидным". В стационаре идет дезинфекция помещений и вентиляционных систем, после чего медучреждение вернется к прежнему режиму работы.

Ранее в госпитале было развернуто 100 коек для пациентов с COVID-19. В 2021 в стационаре от вируса и внебольничной пневмонии лечили 1 182 человека. Для этого были привлечены 27 врачей, 80 медсестер и 34 сотрудника младшего медперсонала.