С госпиталя для ветеранов войн в Набережных Челнах сняли ковидный статус

В текущем году в стационаре от коронавируса и внебольничной пневмонии лечили 1182 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госпиталь для ветеранов войн в Набережных Челнах перестал быть "ковидным". В стационаре идет дезинфекция помещений и вентиляционных систем, после чего медучреждение вернется к прежнему режиму работы.

Ранее в госпитале было развернуто 100 коек для пациентов с COVID-19. В 2021 в стационаре от вируса и внебольничной пневмонии лечили 1 182 человека. Для этого были привлечены 27 врачей, 80 медсестер и 34 сотрудника младшего медперсонала.