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Общество28 декабря 2021 5:27

Глава Чувашии запланировал ревакцинацию от COVID-19 на новогодние праздники

В первый раз Олег Николаев прививался от вируса в мае 2021 года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Николаев считает, что за такие продолжительные выходные можно успеть привиться, отдохнуть и проверить самочувствие. Фото: пресс-служба администрации Главы Чувашской республики

Николаев считает, что за такие продолжительные выходные можно успеть привиться, отдохнуть и проверить самочувствие. Фото: пресс-служба администрации Главы Чувашской республики

Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении ревакцинироваться от COVID-19 в предстоящие новогодние праздники. В первый раз он привился от вируса в мае текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Николаев считает, что за такие продолжительные выходные можно успеть привиться, отдохнуть и проверить самочувствие. Он рекомендовал это сделать, в частности, тем, у кого прошло полгода и более с момента вакцинации.