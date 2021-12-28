Глава Чувашии запланировал ревакцинацию от COVID-19 на новогодние праздники

Николаев считает, что за такие продолжительные выходные можно успеть привиться, отдохнуть и проверить самочувствие. Фото: пресс-служба администрации Главы Чувашской республики

Глава Чувашии Олег Николаев заявил о намерении ревакцинироваться от COVID-19 в предстоящие новогодние праздники. В первый раз он привился от вируса в мае текущего года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Николаев считает, что за такие продолжительные выходные можно успеть привиться, отдохнуть и проверить самочувствие. Он рекомендовал это сделать, в частности, тем, у кого прошло полгода и более с момента вакцинации.