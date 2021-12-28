В парке «Сосновая роща» открылась главная елка Кировского и Московского районов Казани

Для посетителей парка оборудовали фотозону и зоны с активностями. Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В понедельник, 27 декабря, в парке «Сосновая роща» состоялось открытие главной елки Кировского и Московского районов Казани. Участникам праздника показали театральное представление, после которого с наступающим Новым годом их поздравил духовой оркестр Санта Клаусов.

Для посетителей парка оборудовали фотозону и зоны с активностями, в том числе ледяным лабиринтом, горкой и катком вокруг елки.