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Общество28 декабря 2021 4:57

В парке «Сосновая роща» открылась главная елка Кировского и Московского районов Казани

Гостям праздника показали театрализованное представление
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Для посетителей парка оборудовали фотозону и зоны с активностями. Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

Для посетителей парка оборудовали фотозону и зоны с активностями. Фото: администрация Кировского и Московского районов Казани

В понедельник, 27 декабря, в парке «Сосновая роща» состоялось открытие главной елки Кировского и Московского районов Казани. Участникам праздника показали театральное представление, после которого с наступающим Новым годом их поздравил духовой оркестр Санта Клаусов.

Для посетителей парка оборудовали фотозону и зоны с активностями, в том числе ледяным лабиринтом, горкой и катком вокруг елки.