Рустам Минниханов побывал на открытии катка в казанском парке «Черное озеро»

Глава республики ознакомился с тематическими площадками общественного пространства и планами его благоустройства. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Вечером в понедельник, 27 декабря, в казанском парке «Черное озеро» начал работать каток. На церемонии открытия побывал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он ознакомился с тематическими площадками общественного пространства и планами его благоустройства, а также пообщался с местными жителями.

В сувенирной лавке у ледовой арены глава республики приобрел шапку и варежки.

Минниханову рассказали о программе праздничных новогодних мероприятий в городе и работе елочных городков, передает пресс-служба президента Татарстана.