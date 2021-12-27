В Нижнекамске из-за самогонных паров выбило окно в квартире жилого дома

Ни возгорания, ни задымления в квартире не было. Фото: МЧС Татарстана

В жилом доме Нижнекамска из-за самогонных паров выбило окно в одной из квартир на третьем этаже, сообщает МЧС Татарстана. Прибывшие на место спецслужбы установили, что в доме нет ни возгорания, ни задымления.

Выяснилось, что на кухонной плите в этой квартире был установлен самогонный аппарат. Во время нагрева произошел хлопок паров из аппарата, который и выбил окно.