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Происшествия27 декабря 2021 17:49

В Нижнекамске из-за самогонных паров выбило окно в квартире жилого дома

Пострадавших в ходе происшествия нет
Инзиля ШАКИРОВА
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Ни возгорания, ни задымления в квартире не было.

Ни возгорания, ни задымления в квартире не было.

Фото: МЧС Татарстана

В жилом доме Нижнекамска из-за самогонных паров выбило окно в одной из квартир на третьем этаже, сообщает МЧС Татарстана. Прибывшие на место спецслужбы установили, что в доме нет ни возгорания, ни задымления.

Выяснилось, что на кухонной плите в этой квартире был установлен самогонный аппарат. Во время нагрева произошел хлопок паров из аппарата, который и выбил окно.

На кухонной плите в квартире был установлен самогонный аппарат.

На кухонной плите в квартире был установлен самогонный аппарат.

Фото: МЧС Татарстана