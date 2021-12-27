Минниханов поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» с победой в кубке России

Команда уверенно обыграла московское «Динамо» 3:0 по сетам. Фото: ВК "Зенит".

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» с уверенной победой в Кубке России. Напомним, команда уверенно обыграла московское «Динамо» 3:0 по сетам.

Минниханов направил в клуб телеграмму с поздравлениями, сообщает пресс-служба главы республики.

– От имени всех поклонников волейбола в Татарстане и от себя лично поздравляю «Зенит-Казань» с уверенной победой в Кубке России. Блестящая, слаженная игра, которую показал казанский клуб в финале соревнований, – безусловное подтверждение непревзойдённого мастерства и несгибаемой силы воли всех игроков, высочайшего профессионализма и грамотных решений тренерского штаба, эффективной и плодотворной работы менеджеров, – сказано в поздравительной телеграмме.