В Казани пробки достигли 10 баллов

Серьезные пробки фиксировались также утром и днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К вечеру понедельника, 27 декабря, на дорогах Казани образовались 10-балльные пробки, об этом свидетельствует статистика сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, движение особенно затруднено на улицах Пушкина, Право-Булачная, Воровского, Николая Ершова и Гвардейская.

Пробки фиксируются также на улицах Карла Маркса, Бутлерова, Павлюхина, Нурсултана Назарбаева, Шаляпина, Комиссара Габишева и на проспекте Ямашева.

В северной части города пробки образовались на улицах Петра Витера, Ленинградская, Тэцевская, Копылова, Декабристов, Васильченко, Восстания, Фрунзе, Серова, Мусина, Чуйкова, Короленко, Амирхана, Адоратского, Чистопольская, а также на Горьковском шоссе, проспектах Ямашева и Ибрагимова.