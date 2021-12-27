В центре Казани почти на сутки отключат воду

Водоснабжение отключат с 9:00 28 декабря до 6:00 29 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 28 декабря, почти на сутки будет приостановлено водоснабжение в некоторых домах Вахитовского района Казани. Неудобства связаны с проведением работ по подключению водопровода, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 9:00 28 декабря до 6:00 29 декабря водоснабжение будет отключено по адресам: улица Большая Красная, 44/17, 46/12, 49, 50 (гостиница), 51 (роддом), 52, 54/15, 55 (вуз), 56/16, 58А, 58Б, 58а, 59, 60/35, 68; улица Гоголя, 15/54, 16/56; улица Жуковского, 12, 15, 15а, 17/44, 17а; улица Карла Маркса, 39а; улица Муштари, 33 (поликлиника), 33а, 33б, 35.

Автоцистерны с водой будут выезжать согласно поступающим заявкам от местных жителей, сообщает МУП «Водоканал». Для этого следует обращаться по телефону +7 (843) 231-62-60.