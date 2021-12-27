Минниханов исполнил желание мальчика из Набережных Челнов, мечтавшего покататься на танке

По окончании экскурсии Камилю подарили танковый шлемофон. Фото: president.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов осуществил новогоднее желание 10-летнего Камиля Петрова из Набережных Челнов, мечтавшего покататься на танке. Это желание руководитель республики выбрал на благотворительной акции «Елка желаний».

Мальчик побывал в танковом полигоне под Казанью, где ему показали модернизированный танк Т-80 БВ. Камиль посидел в командирском кресле и прокатился на бронированной машине, а после - созвонился по видеосвязи с Рустамом Миннихановым.

По окончании экскурсии Камилю подарили танковый шлемофон.

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