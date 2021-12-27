В Татарстане ожидается небольшой снег и похолодание до -21

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ночью и утром во вторник, 28 декабря, в Татарстане ожидается от -16 до -21 градусов. Днем, в свою очередь, будет от -11 до -16 градусов. На дорогах сохранится гололедица, местами возможен небольшой снег, сообщает местный Гидрометцентр.

Жителям республики рекомендуется одеваться многослойно при выходе на улицу: носить теплые стельки и шерстяные носки, варежки, головные уборы, шарфы и активно двигаться.