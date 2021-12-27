В Набережных Челнах увеличится зарплата воспитателей, тренеров и учителей

Для увеличения зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений из бюджета дополнительно выделят 1 миллиард 211 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 1 января 2022 года в Набережных Челнах увеличится зарплата сотрудников учреждений образования, культуры, молодежной политики и спорта, сообщили власти татарстанского автограда на последнем заседании горсовета текущего года.

Так, зарплата учителей в среднем увеличится на 17%, у воспитателей — на 19. Младшие воспитатели в дошкольных учреждениях будут получать на 26% больше, чем сейчас. Тренеры спортшкол - на 18.

Зарплату повысят и специалистам учреждений культуры. Рост их оплаты труда составит 35%. Зарплата вспомогательного персонала в городе увеличится на 11%.

Для увеличения зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений из бюджета дополнительно выделят 1 миллиард 211 миллионов рублей.