В праздники фейерверки в Казани можно будет запускать только на четырех площадках

С 20 декабря до 9 января включительно в Татарстане действует противопожарный режим. Фото: Олег УКЛАДОВ

В новогодние праздники в Казани будут оборудованы четыре площадки для запуска фейерверков. Там будут установлены средства пожаротушения и плакаты о технике безопасности.

Так, безопасно и законно фейерверки можно будет запускать на майдане на улице Гаврилова, на Нижнезареченской дамбе, автомобильной стоянке напротив площадки «Сабантуй» в Березовой роще и на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина, сообщает Управление гражданской защиты исполкома города.

Напомним, с 20 декабря до 9 января включительно в Татарстане действует противопожарный режим. В этот период нельзя использовать пиротехнические изделия 1 – 3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на расстоянии менее 500 метров от объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог) и топливно-энергетического комплекса, менее 30 метров от объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений и многоэтажек.